Источник материала: Слуцк Город





22 января в Слуцке выступит цыганское шоу «Аллюр» с программой «На бис». Артисты обещают незабываемые впечатления и бурю эмоций.

Репертуар цыганского ансамбля «Аллюр» составлен на основе фольклора цыган России, Беларуси, Молдовы, Испании, Румынии. Профессиональные артисты на высоком уровне исполняют песни из кинофильмов разных лет, собственные песни, а так же подаренные коллективу белорусскими и российскими авторами.

Цыганское шоу «Аллюр» создано в 2003 году в Минске. Художественный руководитель — Людмила Родионова, она же художественный руководитель. Все участники шоу — профессиональные белорусские музыканты, вокалисты и танцоры. С 2006 года ансамбль работает в Государственном молодежном театре эстрады, художественным руководителем которого является народный артист Беларуси, профессор Василий Раинчик.



Выступление цыганского шоу «Аллюр» состоится в среду, 22 января в 18.30 в Слуцком ГДК.

Стоимость билета 12-15 рублей.

Справки по телефону: 5 73 26

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