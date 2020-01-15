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С начала года в Могилевской области дети-пассажиры дважды становились участниками ДТП, жизнь одного из них уже не вернуть

15.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


4 января вблизи а.г. Сидоровичи Могилевского района водитель, двигаясь на автомашине «Фольксваген Поло», при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Бенц Спринтер». От удара автомашины загорелись. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» и его 13-летний пассажир погибли на месте. Оба — жители Быхова. Водитель и 8 пассажиров микроавтобуса с травмами были доставлены в больницу.

11 января в Могилеве водитель, двигаясь на автомобиле «Пежо-306» по ул.Челюскинцев, проезжая перекресток с ул. Воровского, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». От удара «Фольксваген» развернуло, он врезался в «Сеат», который двигался попутно. В результате ДТП 3 человека получили травмы: 7-летний пассажир «Фольксавагена» (находился в детском удерживающем устройстве), а также 2-ое пассажиров «Пежо» 56-ти лет. Все местные жители.

Перевозка самых важных пассажиров — детей — должна быть безопасной. Детей до 5-ти лет обязательно перевозить с помощью детских удерживающих устройств, которые соответствуют их весу и росту.

Если маленькому пассажиру от 5-ти до 12-ти лет, то его возможно перевозить с помощью бустера или специальной подушки для сидения, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности. При этом важно правильно зафиксировать ребенка ремнем безопасности: диагональный ремень должен проходить через плечо и грудную клетку и не соскальзывать на шею.

Важно помнить, что перевозка ребенка в возрасте до 12-ти лет на коленях у совершеннолетнего пассажира, пристегнутого ремнем безопасности на заднем сиденье, ЗАПРЕЩЕНА.

Следует отметить, что Правила дорожного движения разрешают 12-летнему пассажиру занимать переднее пассажирское сидение, однако, как показывает практика, это место в автомобиле зачастую самое небезопасное для юного пассажира.

Правила перевозки детей в автомобиле (в автобусе при перевозке групп детей) обязывают водителя неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: выбирать оптимальный скоростной режим и не совершать рискованных маневров. Такой подход в случае аварии может спасти жизнь и здоровье пассажиров.

Госавтоинспекция призывает родителей позаботиться о маленьких пассажирах. От вашего отношения к безопасности малышей в автомобиле зависит их жизнь!

Анатолий МАЧКОВ,
старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД.


 
Теги: Могилев
 
 
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4 января вблизи а.г. Сидоровичи Могилевского района водитель, двигаясь на автомашине «Фольксваген Поло», при совершении обгона выехал на полосу встречного...
 
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