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Белорусы радуются теплой зиме: собирают в лесу лисички и садят в огороде морковь

15.01.2020 11:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Березовчанка Светлана Антухевич поделилась с «Лідскай газетай» фотографиями распустившихся на ее дачном участке цветов.
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Женщина говорит, сколько живет, но такой теплой зимы не припомнит.

– Знаете, многие мои знакомые такой погоде только рады, потому что утепляться не надо, да и на отопление жилых помещений расходуется меньше ресурсов, – рассуждает Светлана. – Если бы так было теперь всегда, то почему бы и нет? Экономили бы на обогреве, а также зимних ботинках и шубах! Но есть и обратная сторона: если в феврале ударит мороз, то все, конечно, пропадет. Подснежники весной уже точно не зацветут, да и луковицы других цветов погибнут, почки распускающихся деревьев.

Между тем, жительница Березовки поделилась, что несмотря на все опасения, открыла сезон посадок: «Такая погода, что руки так и тянутся к земле! Я в эти выходные на даче уже и клубнику прополола, и даже морковь посадила. Думаю, в июне собрать первый урожай».


«На суп хватало, но побоялись…»


Еще одна жительница Березовки – Марина Игнаткова, поделилась фотографией удивительной для зимы находки – горсти личисек.

– Грибы в лесу в Новогрудском районе 12 января нашел мой брат Виталий, – рассказала березовчанка. – Сказать, что удивились, ничего не сказать. Я за свои 35 лет ни разу не видела, чтобы в январе росли лисички! Конечно, на небольшую кастрюльку супа грибов хватало, но, честно, что-то побоялись… 

Поэтому находку сфотографировали, снимком поделились в социальных сетях и с друзьями, а потом грибы выбросили. Вообще, погода совсем не календарная, у людей и чеснок взошел, и клубника зацвела... Даже не знаю, хорошо это или плохо, каких в целом последствий ожидать от такой аномально теплой зимы.
 
 
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Березовчанка Светлана Антухевич поделилась с «Лідскай газетай» фотографиями распустившихся на ее дачном участке цветов.
 
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