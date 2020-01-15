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Фестиваль "Рок за Бобров" переехал. Куда?
Источник материала: Партизан
Организаторы рассказали, что в этом году фестиваль «Рок за Бобров» пройдет 1 августа на площадке аэродрома «Липки».
Почему «Рок за Бобров» переехал из «Новой Боровой»?
На месте привычной площадки фестиваля, аэродрома «Боровая», скоро появится жилой квартал «Центральный парк» от застройщика «А-100 Девелопмент». Если помните,
Перед началом строительных работ аэродром переехал в «Липки» – за ним двинулся и фестиваль «Рок за Бобров».
«Липки» в 10 минутах езды от станции метро «Барысаўскі тракт». Организаторы обещают бесплатные автобусы, которые 1 августа будут ходить от метро до фестиваля и обратно.
А что с билетами?
Первые билеты уже в продаже. До объявления участников фестиваля билеты продаются «вслепую» и стоят по 24 рубля, в ВИП-зону – 69 рублей.
После того, как организаторы фестиваля объявят артистов, их цена вырастет.
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Организаторы рассказали, что в этом году фестиваль «Рок за Бобров» пройдет 1 августа на площадке аэродрома «Липки».
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