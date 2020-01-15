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Фестиваль "Рок за Бобров" переехал. Куда?

15.01.2020 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы рассказали, что в этом году фестиваль «Рок за Бобров» пройдет 1 августа на площадке аэродрома «Липки».

Почему «Рок за Бобров» переехал из «Новой Боровой»? 

На месте привычной площадки фестиваля, аэродрома «Боровая», скоро появится жилой квартал «Центральный парк» от застройщика «А-100 Девелопмент». Если помните, CityDog.by писал, что главной достопримечательностью квартала станет большой городской парк, по размеру территории сопоставимый с пятью футбольными полями, – как раз на месте бывшего аэродрома.

Перед началом строительных работ аэродром переехал в «Липки» – за ним двинулся и фестиваль «Рок за Бобров».

«Липки» в 10 минутах езды от станции метро «Барысаўскі тракт». Организаторы обещают бесплатные автобусы, которые 1 августа будут ходить от метро до фестиваля и обратно.

А что с билетами?

Первые билеты уже в продаже. До объявления участников фестиваля билеты продаются «вслепую» и стоят по 24 рубля, в ВИП-зону – 69 рублей. 

После того, как организаторы фестиваля объявят артистов, их цена вырастет.
 
 
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Организаторы рассказали, что в этом году фестиваль «Рок за Бобров» пройдет 1 августа на площадке аэродрома «Липки».
 
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