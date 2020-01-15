ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

15.01.2020 10:31 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

10 января в Каленковичах торжественно открыли молочнотоварную ферму ОАО «Савушкина пуща».

В 2018-м на месте старого здания начали строительство нового современного комплекса животноводческих зданий в Каленковичах. Финансировал их инвестор хозяйства – ОАО «Савушкин продукт», он же выступил подрядчиком. Буквально за год на глазах местных жителей «выросла» ферма. В начале октября минувшего года начал работу первый пусковой комплекс (всего на территории МТФ их три). Не дожидаясь ввода в эксплуатацию всей фермы, сюда переселили с соседней 160 высокоудойных буренок. Позже в эксплуатацию ввели второй пусковой комплекс, а затем и третий…

Подробнее в субботнем номере «НК» за 18 января.

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 января в Каленковичах торжественно открыли молочнотоварную ферму ОАО «Савушкина пуща». В 2018-м на месте Сообщение В Каленковичах открыли современную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика