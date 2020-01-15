В Каленковичах открыли современную молочнотоварную ферму

Источник материала: Навiны Камянеччыны

10 января в Каленковичах торжественно открыли молочнотоварную ферму ОАО «Савушкина пуща».

В 2018-м на месте старого здания начали строительство нового современного комплекса животноводческих зданий в Каленковичах. Финансировал их инвестор хозяйства – ОАО «Савушкин продукт», он же выступил подрядчиком. Буквально за год на глазах местных жителей «выросла» ферма. В начале октября минувшего года начал работу первый пусковой комплекс (всего на территории МТФ их три). Не дожидаясь ввода в эксплуатацию всей фермы, сюда переселили с соседней 160 высокоудойных буренок. Позже в эксплуатацию ввели второй пусковой комплекс, а затем и третий…

Подробнее в субботнем номере «НК» за 18 января.



























































