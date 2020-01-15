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New York Times: по украинскому Boeing иранцы выпустили две ракеты

15.01.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Издание New York Times опубликовало видеоролик, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания двух ракет в украинский Boeing, разбившийся под Тегераном.

Из видео следует, что сначала по самолету запустили одну ракету, а через полминуты был выпущен второй снаряд, после попадания которого лайнер находился в воздухе еще около минуты, а затем начал терять высоту.

New York Times пишет, что ролик был размещен на YouTube в ночь на 14 января пользователем из Ирана. Видео было снято камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана.


Тем временем Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи. Власти пообещали провести расследование, результаты которого представят общественности.

Напомним, Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позднее в Иране объяснили, что военные приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. В связи с этим несколько человек были арестованы. 


В Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету. 
 
 
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Издание New York Times опубликовало видеоролик, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания двух ракет в украинский Boeing, разбившийся под Тегераном.
 
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