Поздравление с 80-летием Ганцевичского района

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Уважаемые ганцевчане и гости нашего района!

Примите самые сердечные поздравления по случаю 80-летия со дня создания Ганцевичского района.

80 лет – это богатая и уникальная история, за которой стоит созидательный труд наших земляков на протяжении становления и развития района. За это время менялась его территория, экономическое и социально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно – отношение людей к своей малой родине.

Ганцевичский район для всех нас – не просто место жительства. Это общий дом, объединивший людей разных национальностей и вероисповеданий, судеб и характеров, профессий и поколений в единое целое. Многие из нас здесь родились, другие приехали сюда работать, создали семьи и теперь уже сами воспитывают детей, растят внуков.

В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались в годы Великой Отечественной войны, отстаивая свободу и независимость Родины.

От всего сердца желаем жителям Ганцевичского района спокойной, уверенной и достойной жизни. Чтобы все, что было достигнуто, сохранилось и приумножилось.

Пусть будут реализованы самые смелые проекты, покорены новые вершины, и пусть нынешний юбилей станет очередной точкой отсчета в дальнейшем успешном развитии района.

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

Мы гордимся тем, что все окружающее нас создано самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом наших земляков. Деятельные и трудолюбивые ганцевчане никогда не боялись трудностей и с оптимизмом смотрели в будущее. И сегодня мы все вместе работаем на благо своего края, для себя и своих детей, открывая новые страницы в славной летописи родной земли. Искренняя забота о благополучии района вызывает уважение и уверенность в том, что наш большой общий дом с каждым годом будет становиться все краше, уютней и комфортней.

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