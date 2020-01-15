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Huawei P40 показали на качественном рендере

15.01.2020 11:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте компания Huawei представит новые флагманские смартфоны. Ресурс 91mobiles опубликовал рендер с дизайном одного из аппаратов.

Ожидается, что производитель покажет устройства P40 и P40 Pro, на изображении ниже — предполагаемый P40.


Утверждается, что девайс получит экран без скруглений по бокам, сдвоенную селфи-камеру, а также блок с тремся основными фотомодулями, созданными вместе с Leica. На правой грани новинки расположатся клавиши питания и качель регулировки громкости, порт USB-C и решетка мультимедийного динамика — снизу. Разъема 3,5-мм для наушников не будет, сканер отпечатков пальцев установят прямо в дисплее.

Технические характеристики Huawei P40 точно еще неизвестны. Но предположим, что процессором выступит фирменный Kirin 990 5G. Операционной системой окажется Android 10 с собственной оболочкой производителя, но предустановленных сервисов Google ожидать не стоит. Вероятно, им на смену придут Huawei Mobile Services.

Смотрите, сколько у нас стоят другие девайсы Huawei:

 
 
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Технические характеристики Huawei P40 точно еще неизвестны.
 
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