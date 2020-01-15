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«Фейки могут вызывать панику на бирже, могут уничтожать конкурентов». Deepfakes стали темой «Экспертной среды»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дипфейки. Какую опасность несут современные угрозы и как им противостоять? Новый вызов в сфере информационной безопасности стал темой дискуссии «Экспертной среды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так называемый глубокий фейк – технология, с помощью которой создают поддельное видео. Например, в нём можно заменить одного человека на другого. Распознать подделку крайне сложно.
Эксперты пришли к выводу, что противостоять новому вызову нужно не только в технической и социальной области, но и в правовом поле.
Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
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«Фейки могут вызывать панику на бирже, могут уничтожать конкурентов». Deepfakes стали темой «Экспертной среды»
Новости Беларуси. Дипфейки. Какую опасность несут современные угрозы и как им противостоять? Новый вызов в сфере информационной безопасности стал темой дискуссии...
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