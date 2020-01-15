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В стиле Свечникова! Форсберг забросил еще один лакросс-гол в НХЛ
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
25-летний швед проехал за воротами соперника и, подняв шайбу на крюке клюшки, забросил ее в сетку — это так называемый лакросс-гол. Ранее таким способом в этом сезоне две шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников.
Интересно, что до Свечникова (а теперь и Форсберга) подобным взятием ворот в НХЛ никто не отличался.
При этом такие голы достаточно распространены в юниорских лигах. В Континентальной хоккейной лиге в таком стиле дважды забрасывал Сергей Шумаков. Наиболее знаменитый лакросс-гол забросил Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Финляндии и России.
А один из красивейших лакросс-голов
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У шведа, правда, получилось чуть менее красиво.
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