В стиле Свечникова! Форсберг забросил еще один лакросс-гол в НХЛ

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

25-летний швед проехал за воротами соперника и, подняв шайбу на крюке клюшки, забросил ее в сетку — это так называемый лакросс-гол. Ранее таким способом в этом сезоне две шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников.

Интересно, что до Свечникова (а теперь и Форсберга) подобным взятием ворот в НХЛ никто не отличался.

При этом такие голы достаточно распространены в юниорских лигах. В Континентальной хоккейной лиге в таком стиле дважды забрасывал Сергей Шумаков. Наиболее знаменитый лакросс-гол забросил Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Финляндии и России.

А один из красивейших лакросс-голов забросил хоккеист молодежной сборной Беларуси Евгений Оксентюк.