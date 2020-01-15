Житель Мальковичей выкопал в огороде мину времен войны

Заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Ганцевичского РОВД майор милиции Максим Лукьянчик рассказал, что в дежурную часть поступило сообщение от жителя деревни Мальковичи. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время земляных работ «выкопал» боеприпас и самостоятельно перенес его в лесной массив.
Саперно-пиротехнической группой в/ч 7404 установлено, что находкой является минометной миной времен ВОВ.
Военнослужащие обследовали участок на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено.
Найденную мину саперы уничтожили
По информации
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