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«Белтелеком» с 25 января повышает тарифы на некоторые услуги

15.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


РУП «Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем.

Например, стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу. Обновленные тарифы вводятся с 25 января.

«Компания «Белтелеком» всегда придерживалась политики сдерживания роста цен на услуги электросвязи путем снижения издержек. Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен для поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года», — говорится на сайте компании. От уровней тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависит возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг, обеспечение безопасности информации, следовательно, и повышения качества оказываемых потребителям услуг.

Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к интернету для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и др.

БЕЛТА.


 
 
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РУП «Белтелеком» планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем. Например, стоимость наиболее...
 
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