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Белтелеком повысил тарифы на доступ к интернету
Источник материала: Myfin
Так, стоимость популярного пакета «ЯСНА 100» вырастет на 33 копейки. «Рекорд 10» будет стоить 19,5 рубля, «Рекорд 25» и «Рекорд 200» – 21,5 рубля и 43 рубля соответственно.
По тарифам на доступ в интернет повышение планируется в среднем на 2,5%, сообщили в компании.
Не изменятся регулируемые тарифы на услуги местной и междугородной телефонной связи, доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа к интернету для операторов электросвязи, хостинга, видеоконтроля.
Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте Белтелекома.
Источник: Myfin.by
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