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Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции -Владимир Андрейченко

15.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Депутаты примут участие в работе по совершенствованию Конституции. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на семинаре для ознакомления депутатов с информационно-поисковой системой «Эталон» и другими государственными информационными ресурсами, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед депутатами стоят серьезные задачи. Они были обозначены главой государства на встрече с парламентариями 5 декабря 2019 года, а также обусловлены спецификой текущего года. «Главным политическим событием для страны станет проведение кампании по выборам Президента. Завершается пятилетка, и все госорганы, включая Палату представителей, должны внести свой вклад в достижение ее программных целей. Также депутатскому корпусу предстоит подключиться к разработке программы социально-экономического развития страны на очередное пятилетие. Кроме того, нам следует принять участие в работе по совершенствованию Конституции», — сказал Владимир Андрейченко.

Критерием оценок законодательной деятельности он назвал качество и оперативность принимаемых законодательных решений. «Законы должны обеспечивать устойчивое развитие страны, экономический рост, повышение благосостояния и уровня жизни населения. При этом они должны быть своевременными и востребованными», — подчеркнул спикер. Он добавил, что срок рассмотрения законопроектов в Палате представителей не должен превышать одного года. «То есть в течение года с момента поступления в Палату представителей мы должны принять этот законопроект. Для этого депутатам следует проявлять активность, инициативу на всех стадиях законотворческого процесса. В работе над законопроектами важен личный вклад каждого депутата», — убежден Владимир Андрейченко.

Помимо семинара сегодня в Палате представителей состоялось вручение нагрудных знаков парламента и удостоверений депутатов.

https://www.belta.by/

 
 
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Депутаты примут участие в работе по совершенствованию Конституции. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на семинаре...
 
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