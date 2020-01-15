Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн

"На начало этого года в отделениях Беларусбанка открыто 78 330 лицевых депозитных счетов - столько многодетных семей воспользовались этой возможностью. На их счета зачислено $783,3 млн. В том числе в 2019 году года открыт 15 461 счет на общую сумму $154,61 млн", - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минтруда.

Программа семейного капитала действует с 2015 года. Право распоряжения средствами наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери.

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