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Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн
15.01.2020 11:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
"На начало этого года в отделениях Беларусбанка открыто 78 330 лицевых депозитных счетов - столько многодетных семей воспользовались этой возможностью. На их счета зачислено $783,3 млн. В том числе в 2019 году года открыт 15 461 счет на общую сумму $154,61 млн", - сообщает
Программа семейного капитала действует с 2015 года. Право распоряжения средствами наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери.
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Речь идёт о более чем 78,3 тыс. депозитных счетов на начало 2020 года.
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