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Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики

15.01.2020 12:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Массовое отравление в детском саду Гвадалахары. Не менее 70 детей попали в больницу с жалобами на плохое самочувствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики

Медики предполагают, что причиной инцидента могло стать употребление в пищу некачественных продуктов. В дошкольном учреждении сообщили, что все пострадавшие дети ели сыр.

Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики

О состоянии пациентов информации пока нет. Ведётся расследование. 

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Новости Мексики. Массовое отравление в детском саду Гвадалахары. Не менее 70 детей попали в больницу с жалобами на плохое самочувствие, сообщили в программе...
 
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