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На МКАД столкнулись четыре автомобиля

15.01.2020 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 15 января на внутреннем кольце МКАД столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что водитель Renault Laguna ехал со стороны улицы Казимировской в направлении улицы Люцинской в третьей полосе. Когда транспортный поток замедлил движение, он не успел среагировать и врезался в Mitsubishi. От удара последний продвинулся вперед и столкнулся с Fiat, а тот протаранил Renault.


Фото: ГАИ

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.
 
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