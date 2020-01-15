На МКАД столкнулись четыре автомобиля

Источник материала: Tut.by

Утром 15 января на внутреннем кольце МКАД столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что водитель Renault Laguna ехал со стороны улицы Казимировской в направлении улицы Люцинской в третьей полосе. Когда транспортный поток замедлил движение, он не успел среагировать и врезался в Mitsubishi. От удара последний продвинулся вперед и столкнулся с Fiat, а тот протаранил Renault.



Фото: ГАИ

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал.