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В ГАИ напомнили о необходимости пристёгиваться в автомобиле всем до начала движения

15.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В ГАИ напомнили о необходимости пристёгиваться в автомобиле всем до начала движения
16 января на территории Брестской области Госавтоинспекцией проводится Единый день знаний Правил дорожного движения под девизом: «В зоне внимания дети-пассажиры!». Об этом корреспонденту pinsknews.be сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

В Госавтоинспекции отметили, что дорожно-транспортные происшествия представляют собой смертельную опасность, прежде всего, для детей в возрасте до 10 лет. В прошлом году на территории Брестской области с участием детей зарегистрировано 84 ДТП, в результате которых 7 несовершеннолетних погибли и 84 получили ранения. В 31 случае пострадали дети, являясь пассажирами транспортных средств.

Водителям и пассажирам необходимо помнить, что ремень безопасности – первое средство, позволяющее удержать тело на сиденье в случае ДТП, а значит сократить тяжесть последствий или спасти жизнь. Для максимальной безопасности ремень должен быть хорошо подогнан, чтобы тело человека было зафиксировано на сиденье. В ПДД прописано, что пристегиваться в автомобиле необходимо всем до начала движения: и водителю, и пассажирам не только передних, но и задних сидений.

Особенно внимательно следует относиться к перевозке детей. Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка – возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от 5 до 12 лет; при этом допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств в случаях, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобилях такси.

Практика показывает, что водители игнорируют действующие требования к перевозке пассажиров и мало заботятся о каких-либо дополнительных средствах их защиты. Особенно перевозят, как придется, детей.

Задумайтесь! Максимальный штраф за нарушение правил перевозки пассажиров – до 108 рублей, а жизнь человека – бесценна!

 
 
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> 16 января на территории Брестской области Госавтоинспекцией проводится Единый день знаний Правил дорожного движения под девизом: «В зоне внимания...
 
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