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«Низкий старт». Какие отдаленные последствия имеет бедное детство

15.01.2020 13:06 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Низкий старт». Какие отдаленные последствия имеет бедное детство

фото: sheremetev.info

Исследование показало, что даже если человек, выросший в бедности, добился финансового успеха во взрослой жизни и чувствует себя удовлетворенным, уровень доверия, самооценка и вера в свои силы у него остаются низкими.

Впрочем, больше значение имеет продолжительность пребывания в бедности, считают авторы исследования из Высшей школы экономики.  Задержка зарплаты на несколько месяцев и вызванная этим ситуационная, то есть временная бедность не сильно повлияют на человека в период его взрослости. А вот хроническое безденежье, которое длится дольше 4 лет, имеет гораздо более серьезные последствия.

Среди психологических показателей измерялось доверие, потому что базовая установка на доверие формируется в детстве и влияет на способ взаимодействия человека с миром на протяжении всей жизни. Помимо него, ученые оценивали и индивидуальные ценности, которые движут поведением человека. Среди них: открытость изменениям — насколько человек восприимчив ко всему новому; самоутверждение — насколько человеку важны его статус в обществе и власть; самопреодоление — насколько человек чувствует в себе потребность помогать другим и заботиться об окружающем мире; и сохранение — бережет ли человек традиции и насколько для него важна личная безопасность.

Также психологи проанализировали, как сказалась бедность в детстве и зрелости на самооценке человека, его удовлетворенности жизнью и самоэффективности — вере в свой успех при решении проблем. Все эти характеристики формируются в детстве и медленно меняются в течение жизни.

Результаты показали, что удовлетворенность жизнью во взрослом возрасте связана с достатком независимо от того, насколько обеспеченным было у человека детство. Чем больше денег — тем удовлетворенность жизнью выше. Однако у тех участников, кто провел детство в бедности, в среднем уровень этого показателя был ниже, чем у тех, кто рос в достатке.

Финансовые трудности также снижают уровень доверия человека, сколько лет бы ему ни было. В то же время если детство человека было бедное, то даже несмотря на финансовое благополучие во взрослом возрасте, уровень его доверия остается невысоким.

У людей, столкнувшихся с бедностью в любой период своей жизни, самооценка ниже, чем у благополучных. Причиной тому может быть в том числе и общественная стигматизации малоимущих.

Что касается самоэффективности, то у респондентов с бедным детством она ниже, чем у тех, кто не испытывал нужды. Это можно объяснить тем, что для роста веры в свои силы человеку необходим опыт успеха. А у детей из бедных семей его, вероятнее всего, меньше, чем у тех, кто вырос в финансовом благополучии.

 
 
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