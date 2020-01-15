|
Гуцериевская нефть пошла и на Мозырский НПЗ
Источник материала: Партизан
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ.
В «Сафмаре» подтвердили начало поставок на Мозырский НПЗ.
Напомним, до настоящего времени поставки нефти в Беларусь из России шли только на новополоцкий НПЗ «Нафтан», Мозырский НПЗ сырье в этом году еще не получал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)