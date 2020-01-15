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Гуцериевская нефть пошла и на Мозырский НПЗ

15.01.2020 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ.

В «Сафмаре» подтвердили начало поставок на Мозырский НПЗ.

Напомним, до настоящего времени поставки нефти в Беларусь из России шли только на новополоцкий НПЗ «Нафтан», Мозырский НПЗ сырье в этом году еще не получал.
 
 
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Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева оформила маршрутные поручения на поставку первой партии нефти в объеме 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ.
 
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