Bentley Mulsanne с нижневальным V8 объемом 6,75 л: прощальная версия

Источник материала: Tut.by

Заканчивается эпоха — компания Bentley объявила о завершении этой весной производства флагманского седана Mulsanne, целиком собираемого в Англии на исторической фабрике в Крю. Вместе с ним на покой уйдет и «восьмерка» каноническим объемом 6,75 л.





На сегодня скрывающийся под капотом Mulsanne 6,75-литровый V8 — это один из старейших выпускаемых двигателей в мире, который конструктивно уходит корнями в 60-е гг. Его дебют состоялся в далеком 1959 году на модели Bentley S2 и с тех пор, разумеется, нижневальный мотор неоднократно модернизировался — сейчас это вполне современный агрегат, располагающий, в частности, облегченной шатунно-поршневой группой, механизмом деактивации половины цилиндров и регулировкой фаз. Тем не менее, дальнейшее совершенствование этого мотора не имеет смысла — и не в последнюю очередь ввиду все ужесточающихся норм токсичности.









В ознаменование грустного для поклонников марки события подготовлен седан Mulsanne в исполнении 6.75 Edition — это спецверсия работы придворного ателье Mulliner , которое занимается «индпошивом» моделей Bentley за дополнительные деньги. За основу был взят Mulsanne в топовой спецификации Speed, на которой битурбо-«восьмерка» развивает 530 л.с. и 1100 Нм крутящего момента.





Mulsanne 6.75 Edition отличаются особым оформлением с черно-глянцевыми элементами кузова, хромированным обрамлением головной и задней оптики, оригинальным дизайном 21-дюймовых колес с пятью спицами, уникальной отделкой и декором в салоне, включая памятный шильдик на центральном тоннеле. Что касается мотора, то вместо традиционной таблички с именем сборщика он получил плашку с подписью главы Bentley Эдриана Холлмарка.





Всего будет собрано 30 седанов «прощальной» серии, после чего выпуск Mulsanne прекратится.