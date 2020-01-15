Источник материала: Новости Волковыска

В охотничьих угодьях Республики Беларусь до 31 января 2020 еще открыта охота на оленя благородного - взрослых самцов и селекционных животных любого пола и возраста, сеголетков. Вид и способ охоты: ружейный, из засады, с подхода в течение суток.

Разрешенные орудия охоты, нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

Данная охота должна проходить только при наличии действительных документов на право охоты, охотничьей путевки и разрешения на добычу дикого животного.

Напоминаем, что нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты влечет административную ответственность по ст. 15.37 КоАП Республики Беларусь или уголовную по ст. 282 УК Республики Беларусь. Кроме того, нарушитель обязан будет возместить причиненный окружающей среде вред.

В случае незаконной добычи оленя благородного вред причиненный окружающей среде составит 300 базовых величин или 8100 рублей и наступает уголовная ответственность по ч.4 ст.282 УК Республики Беларусь.

По всем возникшим вопросам, либо в случаях обнаружения нарушений требований Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, граждане могут в любое время суток обратиться в Волковысскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону 8(01512) 25000 либо 25112.

Уважаемые рыболовы и охотники любите и сохраняйте природу, соблюдайте природоохранное законодательство!

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов