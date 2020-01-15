Путин признал: президент не может быть президентом больше двух сроков









"Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим", - сказал он.





Путин также предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет вместо нынешних 10 и никогда не иметь другого гражданства.



