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Путин признал: президент не может быть президентом больше двух сроков

15.01.2020 13:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин признал, что глава государства в России не может занимать этот пост более двух сроков подряд.



"Не считаю этот момент принципиальным, но согласен с этим", - сказал он.

Путин также предложил закрепить ряд требований к лицам, претендующим на должность президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет вместо нынешних 10 и никогда не иметь другого гражданства.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин признал, что глава государства в России не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
 
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