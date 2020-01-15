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Модернизированная Lada 4×4: объявлены цены и комплектации

15.01.2020 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский «АвтоВАЗ» у себя на родине начал продажи внедорожника Lada 4×4, который, напомним, обзавелся новым интерьером и улучшенным оснащением.


Трех- и пятидверные версии 4×4 получили полностью новую переднюю панель с новой климатической системой, более комфортабельные сиденья, улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, а также систему «Эра-ГЛОНАСС», дополненную боковой (!) подушкой безопасности водителя.


В общей сложности для семейства 4×4 предусмотрены 10 вариантов исполнения. После внесенных доработок внедорожник, разумеется, стал дороже — в России цены начинаются от 553 900 рублей (около 9 тысяч долларов в пересчете) за автомобиль в комплектации Classic, оснащение которой включает гидроусилитель, АБС, дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники и аудиоподготовку. Комплектация Luxe (от 9300 долларов) располагает подогревом передних сидений, электроприводом и обогревом наружных зеркал и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.


Аналогичным набором оборудования оснащена версия 4×4 Urban (от 10 250 долларов), которая вдобавок обзавелась противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер. Для всех версий 4×4 теперь доступен и пакет «Комфорт» (19 900 российских рублей для трехдверных машин и 20 900 российских рублей для пятидверных), который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью и аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения устройств на базе Android.


Техника 4×4 осталась прежней — это 83-сильный двигатель объемом 1,7 л, 5-ступенчатая «механика» и постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого дифференциала.

 
 
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Российский «АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Lada 4×4, который, напомним, обзавелся новым интерьером и улучшенным оснащением.
 
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