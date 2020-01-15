С легкой руки! 15 января, в день 80-летия района, «Воранаўская газета» разыграла призы для подписчиков

Источник материала: Вороновская газета





До количественного рекорда участников традиционной игры «Подпишись — и выиграй приз» прошлого года в нынешнем немного недотянули. В розыгрыше-2020 о своем участии заявили 480 квартальных подписчиков на «Воранаўскую газету». На победу претендовал каждый 37-й участник. К слову, семь лет назад, в первую игру, пожелавших испытать фортуну было в три раза меньше. Да и призы по количеству и ценности уступали теперешним. На этот раз призовой фонд свыше 600 рублей распределился на покупку 13 ценных подарков.















Блендер, пылесос, отпариватель, аэрогриль… Обладатели этих и других необходимых в быту вещей были определены сегодня. Купоны, соответствующие номеру квитанции, были помещены в лототрон в присутствии утвержденной комиссии и гостей розыгрыша — подписчиков с более чем 40-летним «стажем» Ядвиги Кироль из аг. Погородно и Станислава Бернатовича из Лазаришек. Случайным образом выбрать счастливчика хотелось всем присутствующим. И первая фишка под номером «10» подарила миксер жителю Переганцев. Надо отметить, что по результатам розыгрыша большинство удачливых адресов зафиксировано в Вороново. Два приза отправятся в Переганцы и по одному в Литвицу и Тусуманцы. Вот такая на сей раз счастливая статистика!







— В юбилейный день рождения Вороновского района розыгрыш призов стал в первую очередь не акцией по продвижению издания, а праздником души для читателей районной газеты, — отметила главный редактор газеты Татьяна Дудко. — Проводя его сразу после новогодних каникул, мы хотели продлить для наших подписчиков ощущение радости и волшебства. Поздравляем победителей игры и благодарим всех подписчиков за дружбу с «районкой».

Имена победителей рекламной игры «Подпишись — и выиграй приз» читайте в следующем номере «ВГ».







































































Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.