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МАРТ заметил, что цены стали расти медленнее

15.01.2020 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Об инфляции

В МАРТ напомнили, что в декабре 2019 года прирост потребительских цен к ноябрю 2019 года составил 0,5%. К декабрю 2018 года инфляция сложилась в рамках целевого параметра и составила 4,7%.

С июля 2019 года сохраняется тенденция замедления годовой инфляции за счет снижения влияния цен на продовольственные товары: в декабре к июлю вклад сократился на 1 процентный пункт, к предыдущему месяцу – на 0,3 п.п.

В декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечается замедление роста цен в годовом выражении на большинство потребительских товаров и услуг за счет проведения предновогодних акций и распродаж, а также завершения негативного влияния от низкого урожая 2018 года.

Что подорожало и что подешевело?

В годовом выражении в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост цен на автомобильное топливо с 11,2% до 13,3%, а также на электротовары (вместе с тем, в целом за 2019 год рост цен на электротовары составил 0,9%).

В декабре по сравнению с предыдущим месяцем отмечается снижение цен на основные виды социально значимых товаров: рыбу и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, чай. А также обувь, мебель, парфюмерно-косметические товары.

В то же время за счет сезонного фактора отмечается удорожание огурцов, помидоров и перцев (при этом по итогам года цены на данные овощи снизились). Кроме того, произошло повышение цен на отдельные регулируемые позиции.

В отчетном месяце планово были увеличены тарифы на услуги городского пассажирского транспорта (на 8,8%), автомобильного транспорта пригородного сообщения (на 18,6%), а также железнодорожного транспорта межрегионального сообщения (на 1,5%).

Фиксируется также ускорение роста цен на автомобильное топливо (на 3%), а также незначительное удорожание водки и табачных изделий (на 0,2 и 0,7% соответственно).

В целом в 2019 году значительно сократился прирост регулируемых цен и тарифов, который составил 7,5% против 9% в 2018 году.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси регулируемые цены и тарифы стали расти медленнее. Как отмечает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, в целом в 2019 году значительно...
 
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