Стань заметней в темноте!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Спускающиеся над городом сумерки напоминают пешеходам о том, что нужно обозначить себя на дороге. Увеличивающиеся, но всё еще короткие январские дни в этом году сопровождают дождь, ветер, а иногда и туман. Утренние потоки автомобилей, доставляющих взрослых и детей по месту работы и учебы перемешиваются в городе с пешеходами. То и дело слышится визг тормозов автомобилей под управлением водителями, которые в силу обстоятельств поздно заметили пешехода на пешеходном переходе. Причины здесь бывают разные. Самоуверенные пешеходы начинают движение, не убедившись, что водитель их увидел и будет соблюдать правила дорожного движения. Возможно, водителя ослепил свет фар встречных машин. Может, человек просто отвлекся и т. д.

































Это касается города. Сложнее в этот период в сельских населенных пунктах. Здесь участники дорожного движения тем более обязаны позаботиться о своей безопасности. Передвигаясь в каком либо направлении или просто выходя к соседям через дорогу, нужно не забывать световозвращающие фликеры. Хорошо, если и у пешеходов и у велосипедистов это будут специальные жилеты, а транспортные средства (велосипеды, гужевые повозки) должны быть также оборудованных специальными светоотражателями и наклейками.

Чтобы в очередной раз напомнить населению нашего региона о безопасности, сохранить здоровье и жизнь людей, 14 января сотрудники Несвижского РОВД вместе с волонтерами районной организации Белорусского Общества Красного Креста, преставителями Несвижского РТЦСОН, объединились для проведения акции «Стань заметней! Сохрани себе жизнь и здоровье!». В этот вечер Ратушная площадь города жила особенной жизнью. Здесь собрались коллективы любительского творчества учреждений культуры района, жители сельских населенных пунктов — участники «калядок», жители райцентра и гости города, которые с удовольствием принимали участие в народных гуляньях у городской ёлки.

Получая в подарок фликер от участников акции, дети и взрослые принимали поздравления со Старым Новым годом, пожелания здоровья и безопасных дорог.

Среди тех, кому в подарок достались световозвращающие элементы, малыши из многодетных семей и школьники Несвижа, работающие пенсионеры из деревни Завитая и агрогородка Островки, молодые люди из агрогородка Оношки и другие. В акции «Стань заметней! Сохрани себе жизнь и здоровье!» принял участие заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков.

Инна Василевич.