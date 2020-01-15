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С собакой в тандеме. Как перевезти питомца в такси?

15.01.2020 13:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С собакой в тандеме. Как перевезти питомца в такси?
Фото из открытых источников

Громкий лай, специфический запах, испорченная обивка – эти и другие страхи возникают у любого водителя, когда он видит пассажира с собакой. На Западе уже несколько лет существуют специальные такси для питомцев, а в Беларуси такая услуга появилась недавно. Кто её предоставляет и как ей воспользоваться? 

«Оkidog»

Команда энтузиастов создала проект «Okidog», цель которого - улучшить жизнь собак и их владельцев. Организаторы прошли в финал республиканского конкурса Social Weekend и собрали средства на dog-friendly такси с помощью краудфандинга. Около 2 тысяч рублей было потрачено на наборы «Okidog», которые появились в 40 машинах служб такси 7788 и 107. Специальных тарифов «подороже» для хозяев собак нет: поездка стоит как стандартная.

В каждом наборе «Okidog» есть специальный собачий гамак и освежитель воздуха, а на лобовом стекле dog-friendly такси приклеен стикер «С собакой можно». Гамак удобен для перевозки собак разных пород и размеров. Он крепится к подголовникам переднего и заднего сидений, а после поездки быстро складывается и убирается в багажник автомобиля. Гамак защитит салон автомобиля от шерсти и пятен, а освежитель воздуха нейтрализует любые запахи.

Вызывается такси так же, как обычное, только нужно предупредить о собаке диспетчера или оставить в приложении комментарий «Я еду с собакой».    Организаторы проекта советуют планировать поездки с собакой заранее, пока машин с наборами не так много. Возможно, через некоторое время количество оборудованных автомобилей в Минске увеличится до 100.

С собакой в тандеме. Как перевезти питомца в такси?
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«Сябар»

Сервис «Сябар» оказывает комплексные услуги. Такси может перевезти питомца без присутствия хозяина, приехать по срочному вызову, доставить ветеринара или покупки из зоомагазина домой. Также есть возможность устроить вашему четвероногому другу фотосъёмку с фотографом-анималистом. Сотрудники «Сябра» отмечают: «Мы соблюдаем все правила безо-

пасной транспортировки животных и проводим регулярную дезинфекцию транспорта». Водители прошли курс кинологической подготовки и могут оказать помощь питомцу при погрузке, если у того есть травмы.

Цена за перевозку питомца по Минску в сопровождении хозяина - 14 рублей, а без него – 17 рублей. Согласно акции «Новый дом» на перевозку питомца из приюта действует скидка 20%.

Заявки принимаются ежедневно с 09:00 по 21:00. Полную информацию ищите на сайте zootaxi.by или уточняйте по телефонам: +375 (44) 714-41-11; +375 (25) 714-41-11.

С собакой в тандеме. Как перевезти питомца в такси?
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WebTaxi

Служба такси заверяет, что в автомобилях есть подстилки для питомцев, а водители тепло относятся ко всем представителям животного мира, «будь это маленький жучок или огромный пес». Также политика сервиса направлена на создание лучших условий для женщин, поэтому присутствие лица женского пола в машине гарантирует сниженный тариф. Проезд по городу или загороду с питомцем составит 0,82 рубля/км для мужчин и 0,77 рубля/км для женщин. Цена за час поездки для всех одинаковая – 15 рублей. Дополнительно оплачивается посадка – 6 рублей.

Всю информацию можно узнать на сайте webtaxi.by или по телефону: +375 (29) 674-74-08.

Советы для хозяев

• Избегайте услуг нелегальных и неквалифицированных перевозчиков. Если здоровью питомца нанесут вред, вам будет трудно добиться справедливого наказания или моральной компенсации от сервиса.

• Заранее сообщите службе такси о том, что планируете взять с собой питомца.

• Желательно не кормить животное за 5 часов до поездки.

• Берите с собой переноску для собаки мелкой породы или простынь/покрывало для собаки покрупнее. Не забудьте поводок, намордник, одноразовые впитывающие пелёнки и пакеты.

• Во время поездки не позволяйте питомцу отвлекать водителя.  

• Не нервничайте, и тогда собака последует вашему примеру.

 
Теги: Минск
 
 
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На Западе уже несколько лет существуют специальные такси для питомцев, а в Беларуси такая услуга появилась недавно. Кто её предоставляет и как ей воспользоваться?
 
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