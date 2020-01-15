Белорусский Ил-76 высаживает десантников под Брестом

Источник материала: Tut.by

Белорусское « ВоенТВ » сняло ролик, в котором белорусский Ил-76 сбрасывает десант. В пояснении к видео утверждается, что борт пролетел почти всю Беларусь, высадил десантников на Брестский полигон, после чего вернулся на аэродром.

Не сказано, откуда именно взлетал самолет, но, раз ему пришлось лететь через всю страну, скорее всего, речь идет об учениях военнослужащих 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Витебска.

Ил-76 — один из самых известных десантно-транспортных самолетов нашего времени. За раз он позволяет перебросить до 126 десантников.