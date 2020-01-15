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Белорусский Ил-76 высаживает десантников под Брестом
Источник материала: Tut.by
Белорусское «
Не сказано, откуда именно взлетал самолет, но, раз ему пришлось лететь через всю страну, скорее всего, речь идет об учениях военнослужащих 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Витебска.
Ил-76 — один из самых известных десантно-транспортных самолетов нашего времени. За раз он позволяет перебросить до 126 десантников.
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Самолет пролетел через всю страну и обратно.
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