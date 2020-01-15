|
Савиных о ВОВ: «Победа для нашего народа является очень мощным драйвером, источником внутренней силы»
Источник материала: СТВ
Эксперт выразил мнение во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Другой вопрос, что мы также должны помнить, что эту победу одержали наши отцы и деды, а нам, как сыновьям и внукам, надо быть достойным своих предков, достойным победителям и доказывать в каждом поколении, что мы достойны этой победы. Вот это тоже идея, которая обращена не в прошлое, а в будущее, но на серьёзной исторической основе.
Темами обсуждения во время съёмок программы «В обстановке мира» стали:
– Победа в ВОВ: отношение к ней в Беларуси и за рубежом
– Отношения Беларуси с РФ и ЕС
– Сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС
– Ситуация в Иране, Сирии и Франции
– Негативное влияние на молодёжь из-за рубежа
– Прогнозы событий и ожидания от 2020 года
В дискуссии участвовали: Андрей Савиных, Александр Павловский, Вячеслав Данилович, Александр Микша, Дмитрий Воронюк.
Смотрите 15 декабря в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Савиных о ВОВ: «Победа для нашего народа является очень мощным драйвером, источником внутренней силы»
Эксперт выразил мнение во время съёмок программы «В обстановке мира».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)