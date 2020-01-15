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Савиных о ВОВ: «Победа для нашего народа является очень мощным драйвером, источником внутренней силы»

15.01.2020 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперт выразил мнение во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Мы знаем, што ёсць розныя прачытанні Другой сусветнай вайны, розныя інтэрпрэтацыі, розныя ацэнкі, розныя канцэпты гістарычнай памяці нашых і блізкіх, і далёкіх суседзяў. У сувязі з гэтым, наколькі наша пазіцыя сбалансіраваная, наш «сімвал веры», калі можна так казаць, і «сімвал веры» іншых сутыкаюцца, дзе мы можам знаходзіць агульныя кропкі, дзе стоіць паслядоўна адстойваць сваю пазіцыю?

Савиных о ВОВ: «Победа для нашего народа является очень мощным драйвером, источником внутренней силы»

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Здесь, прежде всего, надо отметить несколько моментов. Первое – это наше внутреннее самоощущение этой Великой Победы. В исторических событиях мы находим стимул для будущего развития, стимул для гордости и для самодостаточности. Вот этот аспект ни в коем случае нельзя утерять, и мне кажется, в этой работе он главный. Естественно, что наши, условно говоря, оппоненты хотели бы убрать эту консолидацию, этот дух.

В мире идёт глобальная война, которую я предпочитаю называть «войной смыслов». И вот в войне смыслов победа Великой Отечественной войны для нашего народа является очень мощным драйвером, очень мощным источником внутренней силы. Естественно, это стараются каким-то образом размыть, но я думаю, что эти попытки обречены на провал.

Другой вопрос, что мы также должны помнить, что эту победу одержали наши отцы и деды, а нам, как сыновьям и внукам, надо быть достойным своих предков, достойным победителям и доказывать в каждом поколении, что мы достойны этой победы. Вот это тоже идея, которая обращена не в прошлое, а в будущее, но на серьёзной исторической основе.

Темами обсуждения во время съёмок программы «В обстановке мира» стали:

– Победа в ВОВ: отношение к ней в Беларуси и за рубежом      

– Отношения Беларуси с РФ и ЕС  

– Сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС

– Ситуация в Иране, Сирии и Франции

– Негативное влияние на молодёжь из-за рубежа

 – Прогнозы событий и ожидания от 2020 года

В дискуссии участвовали: Андрей Савиных, Александр Павловский, Вячеслав Данилович, Александр Микша, Дмитрий Воронюк.          

Смотрите 15 декабря в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Андрей Савиных, Игорь Марзалюк
 
 
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