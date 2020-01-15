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На МКАД в аварию попали четыре автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 15 января на МКАД в аварию попали четыре автомобиля.
Как
Когда Mitsubishi Galant замедлился, водитель Renault Laguna не успел притормозить и врезался в автомобиль, оторвав его задние колёса от земли. Mitsubishi проехал вперёд и столкнулся с Fiat, который затем наехал на Renault Espace.
В аварии никто не пострадал, к месту происшествия выбывали сотрудники ГАИ.
На прошлой неделе в Минске микроавтобус врезался в легковушку.
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Новости Беларуси. Утром 15 января на МКАД в аварию попали четыре автомобиля. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, машины ехали по третьей полосе внутреннего...
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