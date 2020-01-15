Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 15 января на МКАД в аварию попали четыре автомобиля.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, машины ехали по третьей полосе внутреннего кольца МКАД в сторону улицы Люцинской.

Когда Mitsubishi Galant замедлился, водитель Renault Laguna не успел притормозить и врезался в автомобиль, оторвав его задние колёса от земли. Mitsubishi проехал вперёд и столкнулся с Fiat, который затем наехал на Renault Espace.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии никто не пострадал, к месту происшествия выбывали сотрудники ГАИ.

На прошлой неделе в Минске микроавтобус врезался в легковушку.