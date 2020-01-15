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На МКАД в аварию попали четыре автомобиля

15.01.2020 14:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 15 января на МКАД в аварию попали четыре автомобиля. 

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, машины ехали по третьей полосе внутреннего кольца МКАД в сторону улицы Люцинской. 

Когда Mitsubishi Galant замедлился, водитель Renault Laguna не успел притормозить и врезался в автомобиль, оторвав его задние колёса от земли. Mitsubishi проехал вперёд и столкнулся с Fiat, который затем наехал на Renault Espace. 

На МКАД в аварию попали четыре автомобиля
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии никто не пострадал, к месту происшествия выбывали сотрудники ГАИ. 

На прошлой неделе в Минске микроавтобус врезался в легковушку. 

Одна из машин легла на крышу – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 15 января на МКАД в аварию попали четыре автомобиля.  Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, машины ехали по третьей полосе внутреннего...
 
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