|
Узнаете Prius? Гибрид Toyota - в обработке придворных ателье
Источник материала: Tut.by
Подразделения TRD и Modellista, занимающиеся доработкой серийных моделей Toyota, к шоу тюнинга Toyota Auto Salon подготовили экстравагантный шоу-кар на базе нынешнего лифтбека Prius с «подзаряжаемой» гибридной установкой.
Полное название концепта — Ambivalent RD Prius PHV и это первое совместное детище TRD и Modellista, до сих предлагавшие свои фирменные
Все это приукрашено световыми эффектами — это, в частности, подсвечиваемые секции по бокам переднего бампера и фиолетовая подсветка колес. Лезть в технику Prius PHV специалисты TRD и Modellista, по всей видимости, не стали — по крайней мере, информации на этот счет от компаньонов не поступало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подразделения TRD и Modellista к шоу тюнинга Toyota Auto Salon подготовили экстравагантный шоу-кар на базе нынешнего лифтбека Prius.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)