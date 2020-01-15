Узнаете Prius? Гибрид Toyota - в обработке придворных ателье

Источник материала: Tut.by

Подразделения TRD и Modellista, занимающиеся доработкой серийных моделей Toyota, к шоу тюнинга Toyota Auto Salon подготовили экстравагантный шоу-кар на базе нынешнего лифтбека Prius с «подзаряжаемой» гибридной установкой.



Фото: tokyoautosalon.jp

Полное название концепта — Ambivalent RD Prius PHV и это первое совместное детище TRD и Modellista, до сих предлагавшие свои фирменные тюнинговые пакеты по отдельности. По сравнению с исходным Prius косметическими доработки у Ambivalent RD никак не назовешь — «гибрид» обзавелся радикальным с виду кузовным обвесом с агрессивным передним бампером с выдвижным сплиттером и вертикальным «плавником», который протянулся от крыши к заднему диффузору.



Фото: car.watch.impress.co.jp

Все это приукрашено световыми эффектами — это, в частности, подсвечиваемые секции по бокам переднего бампера и фиолетовая подсветка колес. Лезть в технику Prius PHV специалисты TRD и Modellista, по всей видимости, не стали — по крайней мере, информации на этот счет от компаньонов не поступало.