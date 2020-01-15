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Более 400 команд примут участие в отборочном этапе республиканского чемпионата по интеллектуальным играм
15.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Синхронный отборочный этап XXVII Республиканского чемпионата по интеллектуальным играм состоится 19 января одновременно на 21 площадке страны.
"Участие в соревнованиях примут более 400 команд по интеллектуальным играм из числа учащихся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего среднего образования. Синхронный отборочный этап состоится с 12.00 до 15.00 одновременно на 21 площадке страны: в Бресте, Барановичах, Кобрине, Пинске, Витебске, Полоцке, Гомеле, Мозыре, Гродно, Волковыске, Лиде, Новогрудке, Ошмянах, Борисове, Вилейке, Жодино, Солигорске, Червене, Могилеве, Кировске и Минске", - рассказали в центре.
Команды определят участников финала XXVII Республиканского чемпионата по интеллектуальным играм, который пройдет 24-26 апреля.
Организаторами мероприятия выступают Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи Министерства образования, республиканское общественное объединение "Белорусская лига интеллектуальных команд". Его цель - формирование разносторонне развитой личности, развитие интеллектуальных способностей детей и молодежи.
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Более 400 команд примут участие в отборочном этапе республиканского чемпионата по интеллектуальным играм
Синхронный отборочный этап XXVII Республиканского чемпионата по интеллектуальным играм состоится 19 января одновременно на 21 площадке страны. "Участие в...
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