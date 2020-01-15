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Нефтепровод «Дружба» временно закрыли в связи с ремонтом

15.01.2020 13:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Участок нефтепровода «Мозырь – Брест-3» закрыли на ремонт. Во время диагностики здесь был обнаружен ряд дефектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефтепровод «Дружба» временно закрыли в связи с ремонтом

К работам специалисты приступили накануне. Ремонту подлежат 17-й и 30-й километры магистральной трубы. Здесь предусмотрена замена некоторых секций. Как уточнили в компании «Гомельтранснефть Дружба», участки находятся в непосредственной близости от населенных пунктов и водоемов. Этим обусловлены существенные экологические риски. 

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Нефтепровод «Дружба» временно закрыли в связи с ремонтом

Всего в течение 2019 года обследована 1300 километров трубы. Диагностику проводила международная компания. Результаты проделанной работы отражены в отчете с рекомендациями по устранению дефектов, в соответствии с чем был разработан график ремонта.

В связи с проведением работ перекачка нефти частично остановлена. Об этом белорусская сторона уведомила компанию «Транснефть». Предполагается, что ремонт продлится до 17 января. 

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Участок нефтепровода «Мозырь – Брест-3» закрыли на ремонт. Во время диагностики здесь был обнаружен ряд дефектов, сообщили в программе Новости...
 
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