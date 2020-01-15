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Отдать за «спасибо». Куда пристроить ненужную одежду?

15.01.2020 13:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Отдать за «спасибо». Куда пристроить ненужную одежду?
Фото из открытых источников

Благотворительный проект «KaliLaska»

Адрес: ул. В. Хоружей, 18/2 (вход со двора), с 12:00 до 20:00. Телефон: +375 (29) 606-11-04.

В «KaliLaska» на безвозмездной основе принимают не только одежду, но и обувь, детские игрушки, аксессуары, книги, вещи для дома и т. д. Часть вещей уходит на продажу в магазин на Машерова, 9/8, а другая – в благотворительные и социальные организации. Ежемесячно «KaliLaska» передает около 5 тонн вещей. Дни приема в январе: 16, 18, 23, 30.

Магазин «H&M»

Адрес: пр-т Победителей, 9.

Сделать благо для окружающей среды и получить скидку на покупку можно в магазине «H&M» в ТРЦ Galleria Minsk. Бренд, ткань и состав ваших вещей неважны. За пакет старой одежды, постельного белья и домашнего текстиля вам на кассе выдадут купон на скидку в 15%. Нужно принести как минимум три единицы одежды, а максимум - неограниченное количество пакетов. Но, если вы принесете все вещи в один день, вам дадут купоны только за два пакета. Скидка полагается на одну вещь в чеке — самую дорогую. Не принимаются обувь, сумки, изделия из натуральной или искусственной кожи, меха, латекса, стекла, металла, а также предметы, содержащие пух и перо. Собранные вещи отправят на перерабатывающий завод, где их отсортируют вручную.

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Банановый фургон

Адрес: пер. Ломоносова, 5. Телефон: + 375 (25) 522-76-15.

Проект «Банановый фургон» – это сервис по сбору вещей, передаче их нуждающимся и площадка продажи. Прибыль от продажи направляется на помощь социальным проектам. Вы можете отдать одежду, детские игрушки, обувь, аксессуары, электронику, книги, вещи для дома, мебель. Всё должно быть в хорошем состоянии, с незначительным износом и с действующим функционалом. На сайте banana.by можно заказать бесплатный вывоз вещей. Сотрудник проекта вам перезвонит, чтобы договориться о времени приезда к вам желтого фургона. Организация помогает объединению «Зоошанс», Могилевскому детскому хоспису, «Мiнскай урбанiстычнай платформе», сети перераспределения продуктов «Мiнскi кошык».

Благотворительное  католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии

Адрес: пр-т Независимости, 44, магазин «Чайная почта» (вход со двора).  Телефон: +375 (17) 265-18-78.

Общество «Каритас» представлено не только в Минске, но и в каждом регионе страны. Чтобы отдать вещи, нужно договориться с членами общества заранее. Принимается одежда всех размеров. Вещи будут переданы многодетным семьям, инвалидам, бездомным, а также в детские дома и дома престарелых.  

Отдать за «спасибо». Куда пристроить ненужную одежду?
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Благотворительное общество «Чернобыльский аист»

Адрес: пр-т Независимости, 78. Заходить со двора, вход возле подъезда №5. Пн-пт 11:00 - 16:00. Телефон: +375 (29) 666-36-21 (Наталья Николаевна).

Организация занимается благотворительной деятельностью за счет спонсорских и попечительских средств. Принимает и передает в детские дома, школы-интернаты, психоневрологические интернаты предметы первой необходимости, посуду, средства личной гигиены, канцтовары, одежду и игрушки.

Благотворительная организация «Центр  поддержки семьи и  материнства «МАТУЛЯ»

Адрес: храм Николая Японского, ул. Лидская, 7. Телефон: +375 (33) 391-60-04.

Если у вас есть ненужные детские вещи, обувь, игрушки, коляски, кроватки, ходунки, стульчики для кормления, подгузники, женская одежда, вы можете отнести их в организацию «МАТУЛЯ». Вещи будут переданы беременным женщинам в кризисной ситуации.

Красный костел

Адрес: ул. Советская, 15. 07:00-21:00.

В костеле справа и слева от алтаря расположены специальные контейнеры, в которых можно оставлять вещи. Принимается мужская, женская и детская одежда в хорошем состоянии, чистая и отглаженная. Можно приносить обувь, пригодную для носки.  

Отдать за «спасибо». Куда пристроить ненужную одежду?
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Коммунальное предприятие «Фауна города»

Адрес: ул. Гурского, 42. Телефон: +375 (17) 377-17-93.

Если у вас есть ненужная хлопчатобумажная (не синтетическая) одежда, старые полотенца и пледы — можете отдать это в приют для животных на Гурского, 42. Там всегда нужны теплые вещи для подстилок, сухие корма, ошейники, поводки, наполнители т. д. На Гурского, 42 содержатся отловленные на улицах Минска коты и собаки, у которых есть шанс найти хозяина в течение 5 дней. Потом животных усыпляют.

Общественное объединение защиты животных «Эгида»

Телефоны: +375 (29) 630-79-33 (Вероника Олеговна); +375 (29) 396-89-68 (Марина Сергеевна).

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Здесь тоже нуждаются в вещах из натуральной ткани для бездомных животных: подойдут старые одеяла, пледы, подстилки. Работают сразу несколько приютов: «Дом собачьей

надежды», «Дом спасенных душ», «Минская амстафф-команда», Центр помощи диким животным «Сирин». Перед поездкой позвоните волонтерам и узнайте, где необходима помощь именно сейчас.

Красный Крест

Адреса: ул. Казимировская, 39 (на автозаправке А-100 у МКАД); ул. Академическая, 34 (на автозаправке А-100 у МКАД); ул. Боровая, 7 (за МКАД).    

В контейнеры Красного Креста можно везти как одежду (в зимнее время актуальны теплые вещи), так и обувь, сумки, рюкзаки, одеяла, покрывала, игрушки. Все вещи должны быть сложены в пакет. Несколько раз в месяц содержимое отправляется малообеспеченным семьям, инвалидам и пожилым людям. Контейнеры есть в городах Брестской и Гомельской областей – все адреса можно узнать на сайте redcross.by.

 
Теги: Минск
 
 
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