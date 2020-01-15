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У поляков произошел сбой программного обеспечения, могут быть затруднения на границе
15.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По информации польских коллег в сопредельном пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») у таможни произошел сбой функционирования программного обеспечения.
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
В связи с этим оформление транспорта в «Кукурыках» осуществляется неритмично, и, как результат, в «Козловичах» движение также затруднено.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на
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По информации польских коллег в сопредельном пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») у таможни произошел сбой функционирования...
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