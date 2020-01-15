У поляков произошел сбой программного обеспечения, могут быть затруднения на границе

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации польских коллег в сопредельном пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») у таможни произошел сбой функционирования программного обеспечения.





Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В связи с этим оформление транспорта в «Кукурыках» осуществляется неритмично, и, как результат, в «Козловичах» движение также затруднено.





Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале пограничного ведомства.