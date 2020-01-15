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У поляков произошел сбой программного обеспечения, могут быть затруднения на границе

15.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации польских коллег в сопредельном пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») у таможни произошел сбой функционирования программного обеспечения.

У поляков произошел сбой программного обеспечения, могут быть затруднения на границе

Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В связи с этим оформление транспорта в «Кукурыках» осуществляется неритмично, и, как результат, в «Козловичах» движение также затруднено.

У поляков произошел сбой программного обеспечения, могут быть затруднения на границе

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале пограничного ведомства.

 
 
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  По информации польских коллег в сопредельном пункте пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») у таможни произошел сбой функционирования...
 
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