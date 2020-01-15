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Анонимное и очень интересное голосование «Чего не хватает в Дзержинске?»

15.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Предлагаем вам пройти анонимное, на наш взгляд, не лишенное интереса голосование «Чего не хватает в Дзержинске?»

Наткнулись тут давеча на одно весьма интересное анонимное голосование на тему «Чего не хватает в Дзержинске?» Благое намерение, так сказать, всячески приветствуем, но, как водится, не обошлось и без казусов. Оказалось, что варианты ответов на некоторые вопросы уж больно… Как бы это лучше сказать? Однобокие, что ли?

Взять хотя бы приснопамятную дзержинскую поликлинику, по которой не прошелся только ленивый (а что вы хотели — статус лучшей районной поликлиники в стране еще отработать надо). На, в общем-то, весьма злободневный вопрос «Устраивает ли Вас качество обслуживания в поликлинике г. Дзержинска?» имеются весьма странные варианты ответов:

- затрудняюсь ответить;

- городу нужна новая поликлиника, так как мощностей этой недостаточно;

- да, меня все устраивает;

- не обращаюсь в Дзержинскую ЦРБ.

И загадочное:

- другое.

Что-то нам подсказывает: на месте «городу нужна новая поликлиника, так как мощностей этой недостаточно» должно быть «нет, меня все не устраивает» с припиской «категорически». На первый взгляд может показаться, что мы придираемся: ведь есть же вариант «другое». Однако в большинстве случаев опрашиваемые ленятся чего-то там расписывать.

Действительно, зачем, если можно выбрать какой-нибудь наименее вредоносный вариант, что-нибудь типа «городу нужна новая поликлиника, так как мощностей этой недостаточно»? И вот уже целевые средства уходят не на улучшение существующей инфраструктуры, а на то, в чем город совершенно не нуждается.

И, вроде, все правильно — народ ведь так проголосовал; а заодно и средства освоили. Профит в чистом виде.

Так что, уж будьте любезны, не поленитесь и в тех пунктах, где совершенно случайно (со всяким бывает, понимаем) забыли добавить некоторые варианты ответов, воспользуйтесь пунктом «другие» и максимально лаконично распишите, что народ по этому поводу думает. Делов то на пять минут, а в формировании статистических данных нет-нет да и поучаствуем.

Голосование можно обнаружить ТУТ.


 
 
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Предлагаем вам пройти анонимное, на наш взгляд, не лишенное интереса голосование «Чего не хватает в Дзержинске?»
 
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