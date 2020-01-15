Белорусы получат поздравление с помощью технологии дополненной реальности

Источник материала: Аргументы и факты

Дополненная реальность – это новая технология, которая постепенно проникает во все сферы жизни общества. По некоторым исследованиям в ближайшие годы IT-разработчики будут вкладывать все больше средств в развитие AR-технологий. Можно ожидать, что дополненная реальность изменит представление общества о работе, развлечениях и шопинге, а также о взаимодействии с окружающим миром в целом.

Что же касается новогоднего поздравления, то команда «Моцнай карткi» дарит каждому новый волшебный мир и предлагает продлить праздничное настроение. Для этого нужно просто открыть книгу-поздравление на компьютере или планшете по ссылке , а на смартфон загрузить приложение AReelle в Google Play или AppStore . После этого запустить приложение на смартфоне и навести камеру на любую страницу книги-поздравления. Для тех, кому очень понравится дополненная реальность, есть еще и дополнительный подарок. Разработчик предлагает распечатать картинки и раскрасить их в любимые цвета, а после оживить получившиеся рисунки с помощью AReelle.

«Наше AR-поздравление мы старались сделать праздничным и душевным. Очень надеемся, что у нас это получилось. Мы разрабатываем приложение, которое будет помогать белорусам с покупками. Такой формат шопинга с функцией дополненной реальности еще новинка для рынка Беларуси, и, тем не менее, данная форма приобретения товаров постепенно будет набирать обороты», - уверен один из основателей компании-разработчика CITREA SOFT Олег ЗАХАРОВ.

Компания-разработчик не впервые выпускает приложение с дополненной реальностью – до этого на белорусский рынок вышел SportAR. Приложение можно было оценить во время проведения II Европейских игр, тогда зрителям предлагали яркое шоу во время официальной церемонии открытия игр и возможность найти фотозоны с эффектом дополненной реальности в Минске, чтобы сделать фото на память.

Справка

Компания CITREA SOFT была выделена из IT отдела ООО «ПрофМаркетСистем» - оператора республиканской программы лояльности «Моцная картка». Основными видами деятельности является разработка программного обеспечения банковских программ лояльности, мобильных приложений, дополненной и виртуальной реальности, а также машинное обучение в финансовой сфере. Не так давно компания разработала мобильное приложение SportAR, которое позволило насладиться II Европейскими играми в дополненной реальности.