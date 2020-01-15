Все, кто выбирает кофе с корицей, — молодцы! Рассказываем почему

Источник материала: Полымя

Употребление кофе с корицей улучшает пищеварение и способствует сжиганию жира. Об этом сообщается на портале Focus.de .





Кофе – полезный напиток, который благоприятно влияет на состояние сердца и печени и улучшает метаболизм. Однако специалисты отмечают, что кофе, который содержит калорийные добавки в виде сливок, сиропов, подсластителей, никакой пользы не несёт. Тем, кто уже имеет лишний вес или пытается похудеть, кофе следует употреблять исключительно некалорийным, без добавления сливок и сахара.

Такой кофе кажется не слишком привлекательным. Улучшить вкус напитка помогает добавление корицы. Полезна корица и для здоровья. Вкусная пряность содержит много важных минералов: кальций, марганец, калий, железо, магний.

Помимо этого, корица содержит много клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению. Антиоксиданты этой пряности эффективно предотвращают окислительный стресс – процесс разрушения клеток окисляющими их молекулами вредных веществ.

Популярная специя может не только помочь сэкономить калории, наслаждаясь кофе, его вторичные растительные вещества также снижают уровень сахара в крови, что также способствует сжиганию жира.

Источник: ont.by