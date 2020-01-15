В Пинске прошел фестиваль волонтерских и тимуровских отрядов

Источник материала: Пинский Вестник

На минувшей неделе в средней школе №1 собрались участники фестиваля тимуровских и волонтерских отрядов «Спеши творить добро».











В последние годы интерес к волонтерству в Пинске только возрастает. Ребята на безвозмездной основе по зову сердца оказывают помощь тем, кто нуждается в ней.







Для многих юных пинчан добровольчество - неотъемлемая часть жизни. Активные и инициативные, они в любую минуту готовы помочь одиноко проживающим пожилым людям или позаботиться о бездомных животных. И за это были награждены сертификатами и книгами волонтера.







К фестивалю готовились ответственно - изложили свои добрые дела в творческих отчетах.







А еще в нынешнем году на фестивале был запущен новый проект, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Он называется «Книга добрых дел». Суть его заключается в том, что была создана книга, в которую ребята будут заносить свои добровольческие дела. Она будет передаваться из отряда в отряд вплоть до Дня Победы, где к тому времени в ней будет 75 записей в честь юбилейной даты.







Ирина ДЕНИСОВИЧ

Фото автора