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В Кремле решили обойтись без "союзного государства"?
Источник материала: Партизан
Уйдя с поста президента России, Путин сможет руководить страной через парламент и Госсовет, считают эксперты.
Путин во время выступления 15 января с посланием к Федеральному собранию РФ
Госсовет в Конституции, Дума сильнее
Владимир Путин, выступая 15 января с посланием к Федеральному собранию, предложил закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета, который за прошедшее время «показал свою высокую эффективность».
Сейчас Государственный совет — неконституционный совещательный орган при президенте, в котором состоят губернаторы. Как изменится его роль, Путин не уточнил.
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Также глава РФ предложил наделить Госдуму правом утверждать премьер-министра и членов правительства. Сейчас, согласно основному закону страны, кандидатуру председателя кабинета министров назначает президент с согласия нижней палаты парламента (по итогам голосования в Госдуме), после чего премьер предлагает главе государства кандидатов на должности федеральных министров, и те назначаются президентскими указами.
В дальнейшем их снимают и назначают указами вообще без какого-либо участия Госдумы.
«Голосование Госдумы расширяется с кандидатуры премьера до кандидатур всех членов кабинета, объем полномочий ГД возрастает. — отмечает политолог Аббас Галлямов. — В нынешней политической ситуации, когда большинство и так лояльно президенту, это не важно. Но на будущее это можно интерпретировать как расширение полномочий нижней палаты парламента.
У меня даже появилась мысль, что Путин это место готовит для себя: преемника он отправит в президенты, а сам будет не премьер-министром, как это было при Дмитрии Медведеве, а сам станет спикером Госдумы».
«Предполагаю, что Путин возглавит список „Единой России“ в следующем году и сможет (в перспективе) стать председателем Госдумы. Кроме того, он может совместить эту должность с постом председателя Госсовета. Этих поправок вполне достаточно, чтобы Путин чувствовал себя уверенно после 2024 года», — подчеркивает политолог Константин Калачев.
«Версия про роль Путина как руководителя Союзного государства России и Беларуси если не отпадает, то становится маргинальной. Но появляется вариант его возвращения в кресло премьера с новыми полномочиями и новой легитимностью, либо пост руководителя Госсовета — тоже с новыми расширенными полномочиями», — считает политолог Евгений Минченко.
Путин по сути упраздняет установленную Борисом Ельциным «президентскую монархию», добавляет собеседник «Открытых медиа», близкий к администрации президента. У будущего главы РФ будет гораздо меньше ресурсов для единовластного правления.
Летом Путин дал интервью газете Corriere della Sera, в котором не стал отвечать на вопрос о том, уйдет ли он из политики в 2024 году. Как отмечал Bloomberg со ссылкой на источники, помощники и советники российского президента работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти: после выборов 2024 года Путин может стать премьером «с расширенными полномочиями» и лидером «Единой России».
Два срока подряд и приоритет национального права
Усиливается роль и Совета Федерации. Он сможет по представлению президента отправлять в отставку судей Конституционного и Верховного судов. Назначать руководителей силовых ведомств президент будет по итогам консультаций с сенаторами.
В то же время Путин подчеркнул, что за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Он добавил, что глава государства должен сохранить право руководства армией и силовыми ведомствами.
Собеседник «Открытых медиа», близкий к руководству Госдумы, называет усиление роли парламента самым существенным изменением из предложенных президентом. Вырастет потенциал и Совета Федерации.
Путин заявил, что может быть изменено положение Конституции о двух президентских сроках — из него может быть исключено слово «подряд»: «Что касается того, что один человек не может занимать пост президента два и более сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен».
В послании Федеральному собранию Путин также призвал прописать в основном законе в качестве требований для кандидата на пост президента страны постоянное проживание в России не менее 25 лет.
Другие поправки в Конституцию: приоритет национального права над медународным:
«Требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции»;
закрепление индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума;
запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих (подобная норма уже действует, но прописана не в Конституции, а в Федеральном законе);
Конституционный суд сможет по запросу президента проверять конституционность принятых законопроектов до подписания главой государства.
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