Уважаемые земляки!

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Клiч Радзiмы
От всей души поздравляю вас с Днём образования Шарковщинского района!
Это большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим и будущим, стремится сделать его лучше. Это общий дом, объединяющий людей разных поколений в единое целое. В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые отстаивали свободу и независимость Родины, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны. Гордимся трудовыми успехами шарковчан, чей вклад весом не только в летописи района, но и в истории края и всей страны. Большие надежды мы возлагаем на молодежь. Именно ей предстоит строить новую жизнь, и от молодых зависит, какой она будет. Каждый прожитый районом год — это шаг вперед. Выражаю слова благодарности всем шарковчанам за внесенный вклад в развитие района, за любовь и преданность своей малой родине. Искренне желаю району стабильности и процветания, а всем жителям — крепкого здоровья, добрых событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Павел СИЛЬЧЕНОК,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.