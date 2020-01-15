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Зачем он это сделал?! Необъяснимый поступок кота-акробата попал на видео

15.01.2020 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коты часто делают странные вещи, но это объяснить происходящее на этом видео будет очень сложно. Сначала обычный кот зачем-то идет по пятам за прохожими, а затем совершает совершенно необъяснимый поступок. Может, у вас есть своя теория, почему он это сделал?

 
 
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Коты часто делают странные вещи, но это уже слишком.
 
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