Зачем он это сделал?! Необъяснимый поступок кота-акробата попал на видео

Источник материала: Tut.by

Коты часто делают странные вещи, но это объяснить происходящее на этом видео будет очень сложно. Сначала обычный кот зачем-то идет по пятам за прохожими, а затем совершает совершенно необъяснимый поступок. Может, у вас есть своя теория, почему он это сделал?