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Зачем он это сделал?! Необъяснимый поступок кота-акробата попал на видео
Источник материала: Tut.by
Коты часто делают странные вещи, но это объяснить происходящее на этом видео будет очень сложно. Сначала обычный кот зачем-то идет по пятам за прохожими, а затем совершает совершенно необъяснимый поступок. Может, у вас есть своя теория, почему он это сделал?
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Коты часто делают странные вещи, но это уже слишком.
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