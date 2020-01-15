Источник материала: Новости Волковыска

Волковысский райисполком решением от 27 декабря 2019 г. № 868 определил доли жилых помещений коммерческого использования коммунального жилищного фонда на текущий год.

30% об общего количества незаселенных жилых помещений будет выделяться следующим категориям граждан:

судьям, прокурорским работникам, а также государственным служащим согласно перечню должностей, дающих право на получение жилых помещений коммерческого использования, определяемому президентом;

молодым рабочим (служащим), специалистам, получивших образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших по распределению, направленных на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего);

работникам при назначении на должность в случае их переезда из другого населенного пункта при условии, что из числа работников в данном населенном пункте для занятия вакансии нет равноценной замены;

лицам, направленным на работу в организации в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета либо договором о подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе, ученых, а также профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования и работников организаций культуры;

категориям граждан, определяемых Советом Министров по согласованию с президентом.

10% квартир предусмотрено выделять военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, проходящих военную службу (службу) в Минобороны, МВД, Следственном комитете, Государственном комитете судэкспертиз, органах и подразделениях по ЧС, КГБ, ГПК, Службе безопасности Президента, ОАЦ при Президенте, КГК, а также в организациях, входящих в их систему или подчиненных им, за исключением военнослужащих срочной военной службы, курсантов учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, Следственного комитета, Государственного комитета судэкспертиз, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований.

Решение вступает в силу с 16 января.