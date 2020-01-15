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В Японии мужчина-министр собирается уйти в декрет

15.01.2020 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Впервые в истории: японский министр окружающей среды намерен уйти в декрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В этом месяце мужчина впервые станет отцом. В общей сложности за три месяца, министр возьмёт около двух недель отпуска по уходу за ребёнком. В основном он будет формироваться за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы.

В Японии мужчина-министр собирается уйти в декрет

Чтобы его уход не навредил работе, чиновник намерен часто использовать формат видеосовещаний и общения с сотрудниками по электронной почте. Стоит отметить, официально отпуска по уходу за ребенком в Японии разрешены для обоих родителей, но мужчины своим правом практически не пользуются.

В Японии мужчина-министр собирается уйти в декрет

В основном это связано с психологией – им неловко перекладывать часть своей работы на плечи сослуживцев.

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Новости Японии. Впервые в истории: японский министр окружающей среды намерен уйти в декрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В этом месяце мужчина...
 
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