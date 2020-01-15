Россиянам пообещали новое пособие на детей, материнский капитал на первенца и бесплатные обеды в школах

Источник материала: Tut.by

В России могут ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет. С таким предложением выступил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он также выступил за выдачу материнского капитала после рождения первого ребенка, а также увеличить размер этого капитала для семей, где родился второй ребенок.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, сообщает РБК. «Причем уже с 1 января 2020, текущего, года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека», — сказал Владимир Путин. Он отметил, что для получения такой выплаты достаточно будет подать заявление, процедура будет максимально простой.

Владимир Путин также предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка (сейчас — на второго). Новое правило, по его словам, должно вступить в силу с 1 января 2020 года. «Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые решения… Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», — сказал Владимир Путин.

Президент России также увеличить материнский капитал на 150 тысяч российских рублей (около 5,2 тысячи белорусских рублей в пересчете по курсу Нацбанка на 15 января). Дополнительную выплату, по его словам, будут получать семьи, в которых родился второй ребенок. Таким образом, по новым правилам семьи будут получать:

при рождении первого ребенка — 466 617 российских рублей (около 16,1 тысячи белорусских рублей);

при рождении второго ребенка — 616 617 российских рублей (около 21,3 тысячи белорусских рублей);

при рождении третьего ребенка государство выплатит за семью 450 тысяч российских рублей взятого ею ипотечного кредита (около 15,5 тысячи белорусских рублей).

Путин также заявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Владимир Путин еще в мае 2019 года предложил обдумать идею сделать бесплатное питание в школах доступным для большего числа детей.