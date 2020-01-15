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Россиянам пообещали новое пособие на детей, материнский капитал на первенца и бесплатные обеды в школах
Источник материала: Tut.by
В России могут ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет. С таким предложением выступил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он также выступил за выдачу материнского капитала после рождения первого ребенка, а также увеличить размер этого капитала для семей, где родился второй ребенок.
Владимир Путин
Владимир Путин также
Президент России также увеличить материнский капитал на 150 тысяч российских рублей (около 5,2 тысячи белорусских рублей в пересчете по курсу Нацбанка на 15 января). Дополнительную выплату, по его словам, будут получать семьи, в которых родился второй ребенок. Таким образом, по новым правилам семьи будут получать:
Путин также заявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Владимир Путин еще в мае 2019 года
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Россиянам пообещали новое пособие на детей, материнский капитал на первенца и бесплатные обеды в школах
В России могут ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет.
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