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«Есть предложение». В Беларуси могут пересмотреть список тех, кто выходит на досрочную пенсию

15.01.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси рассматривается вопрос профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. В частности, есть предложение предоставить этой категории право получать досрочную пенсию. Александр Лукашенко поинтересовался у чиновников, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства. Об этом говорится в материалах по результатам совещания президента с руководством Совмина, опубликованных на сайте президента.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Еще один вопрос касался профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. Есть предложение предоставить этой категории граждан право получать досрочную пенсию. Александр Лукашенко спросил у разработчиков, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства», — сообщает пресс-служба президента.

Сейчас в Беларуси уже существует система профессионального пенсионного страхования работников, она действует с 1 января 2009 года. Профессиональную пенсию назначают тем, кто работает во вредных и опасных условиях труда. Накопление там осуществляется за счет специальных взносов работодателей. Кроме того, люди работающие во вредных и опасных условиях труда, уже имеют право на досрочную пенсию.

Не исключено, что речь идет о том, что в Беларуси может стать больше категорий работников, входящих в систему профессионального пенсионного страхования и имеющих право на ранний выход на пенсию. FINANCE.TUT.BY отправил запрос в Минтруда с просьбой уточнить, о каких категориях работников может идти речь и каким будет для них пенсионный возраст.

Ранее Федерация профсоюзов Беларуси рассказывала, что сейчас с учетом переходного периода размер профессиональной пенсии для работников, занятых в особых условиях труда, составляет только 40−50 рублей. По словам главы федерации Михаила Орды, в правительстве подготовлен указ, предусматривающий дополнительные пенсионные гарантии для граждан с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях труда. Речь идет о назначении досрочной пенсии в более высоком размере — около 380−400 рублей.

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Александр Лукашенко поинтересовался у чиновников, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства.
 
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