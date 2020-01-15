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«Есть предложение». В Беларуси могут пересмотреть список тех, кто выходит на досрочную пенсию
Источник материала: Tut.by
В Беларуси рассматривается вопрос профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. В частности, есть предложение предоставить этой категории право получать досрочную пенсию. Александр Лукашенко поинтересовался у чиновников, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства. Об этом говорится в
«Еще один вопрос касался профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. Есть предложение предоставить этой категории граждан право получать досрочную пенсию. Александр Лукашенко спросил у разработчиков, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства», — сообщает пресс-служба президента.
Сейчас в Беларуси уже
Не исключено, что речь идет о том, что в Беларуси может стать больше категорий работников, входящих в систему профессионального пенсионного страхования и имеющих право на ранний выход на пенсию. FINANCE.TUT.BY отправил запрос в Минтруда с просьбой уточнить, о каких категориях работников может идти речь и каким будет для них пенсионный возраст.
Ранее Федерация профсоюзов Беларуси
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Александр Лукашенко поинтересовался у чиновников, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства.
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