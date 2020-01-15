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В Пакистане людей завалило снегом в собственных домах

15.01.2020 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. Число жертв непогоды в Пакистане приближается к сотне. Более 50 человек – в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Пакистане людей завалило снегом в собственных домах

Наибольшее количество погибших зафиксировано в регионе Азад Кашмир, где произошли сходы лавин и оползни. За ним следует провинция Белуджистан. Люди гибли в своих домах, крыши которых не выдерживали тяжести снега.

В Пакистане людей завалило снегом в собственных домах

Напомним, непогода обрушилась на страну в минувшие выходные. Сильные снегопады парализовали движение на многих автотрассах. Некоторые районы оказались отрезаны от внешнего мира. 

Люди в материале: нет
 
 
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Новости Пакистана. Число жертв непогоды в Пакистане приближается к сотне. Более 50 человек – в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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