Путин решил ограничить права президента России. Что это значит для Беларуси

Источник материала: KYKY

Сегодня, 15 января, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он сделал череду заявлений – некоторые оказались важными не только его страны, но и для Беларуси. Они касались ряда поправок, которые президент предложил внести в российскую Конституцию. «Медуза» составила краткий пересказ:

«Избираться президентом России смогут люди, которые прожили в стране не меньше 25 лет и никогда не имели иностранного гражданства или вида на жительство. Главы регионов России, члены парламента, правительства и судьи тоже не должны иметь документы, позволяющие постоянно жить на территории другого государства.

Норму о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, можно изменить. Премьер-министра, его заместителей и министров должна утверждать Госдума. Президент не сможет отклонять утвержденные Госдумой кандидатуры, но сможет увольнять премьера, его замов и министров [если те утратили доверительное отношение или откровенно плохо исполняют свои обязанности]. При назначении глав силовых органов и региональных прокуроров президент обязан будет советоваться с Советом Федерации. По поводу всех этих поправок надо провести референдум».

Также Путин сказал, что Государственный совет стоит првратить в конституционный орган.

Что всё это может означать для Беларуси? Объясняет политический обозреватель Артём Шрайбман

1. Кремль уходит с головой во внутреннюю повестку, меньше внимания на мелочи вроде нас.

2. Цель интеграционных танцев, как и догадывались некоторые из нас, – не в аншлюсе, а в первую очередь в снижении издержек на все менее интересном активе (РБ).

3. Теперь эта задача на беларуском направлении просто становится единственной. Игроков, которые будут топить за форсированное объединение любой ценой, в России станет меньше, потому что ясно, что царю это для 2024 не надо.

4. Это будет жесткий бухгалтерский разговор. Москва превращается в коллективного Бабича.

5. В отличие от ВВП Беларуси, ее независимость в этом варианте – под меньшей угрозой, чем если бы Кремль целенаправленно работал именно на ее подрыв. Теперь вариант с «окей, живем по-рыночному» будет приемлемым для России.

Осталось и Минску пройти все стадии до принятия. Пока застряли на гневном торге.