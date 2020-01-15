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Путин решил ограничить права президента России. Что это значит для Беларуси
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 15 января, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он сделал череду заявлений – некоторые оказались важными не только его страны, но и для Беларуси. Они касались ряда поправок, которые президент предложил внести в российскую Конституцию. «Медуза»
«Избираться президентом России смогут люди, которые прожили в стране не меньше 25 лет и никогда не имели иностранного гражданства или вида на жительство. Главы регионов России, члены парламента, правительства и судьи тоже не должны иметь документы, позволяющие постоянно жить на территории другого государства.
Норму о том, что один и тот же человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, можно изменить. Премьер-министра, его заместителей и министров должна утверждать Госдума. Президент не сможет отклонять утвержденные Госдумой кандидатуры, но сможет увольнять премьера, его замов и министров [если те утратили доверительное отношение или откровенно плохо исполняют свои обязанности]. При назначении глав силовых органов и региональных прокуроров президент обязан будет советоваться с Советом Федерации. По поводу всех этих поправок надо провести референдум».
Также Путин сказал, что Государственный совет стоит првратить в конституционный орган.
Что всё это может означать для Беларуси?
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