В этом году в Гродно капитально отремонтируют 45 домов и заменят в многоэтажках 78 старых лифтов

Источник материала: Tut.by

В нынешнем году капитальный ремонт проведут в 45 многоэтажных домах Гродно. Планируется, что на работы затратят 16,1 миллиона рублей, в том числе 8,7 миллиона рублей из отчислений горожан, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Павел Орловский, TUT.BY

Как рассказал генеральный директор Гродненскокого городского ЖКХ Дмитрий Савошевич, работы уже начались в 26 домах. Сейчас идет поиск подрядных организаций из других областей для привлечения их к проведению капитальных ремонтов.

Также в нынешнем году в городе заменят 78 старых лифтов.

Кстати, при проектировании капитальных ремонтов жилья на 2021 год будет учитываться проживание в этих домах людей с ограниченными возможностями. ЖКХ совместно с управлением по труду, занятости и социальной защите горисполкома будет определять, что точно надо включить в проектную документацию и что необходимо сделать для конкретных горожан.